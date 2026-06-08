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Большое Магелланово Облако разрывает на части соседнюю галактику

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Малое Магелланово Облако (ММО) распадается под действием гравитации своей галактики-близнеца. Звезды карликовой галактики движутся наружу со скоростью 17 километров в секунду в направлении соседа.

Гравитационная борьба галактик-близнецов

Малое и Большое Магеллановы Облака (БМО) являются двумя карликовыми неправильными галактиками, которые проходят близко к Млечному Пути. БМО находится на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Земли, а ММО — примерно в 200 тысячах световых лет. Обе галактики подвержены разрушению под действием гравитации Млечного Пути. Это вызывает вспышки звездообразования внутри них и вырывает поток газа, называемый Магеллановым потоком.

Большое Магелланово Облако разрывает на части соседнюю галактику
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Ученые провели исследование с помощью телескопа VISTA на вершине горы Параналь в Чили. Специалисты выяснили, что Млечный Путь является не единственной галактикой, влияющей на ММО. Большое Магелланово Облако также оказывает разрушительное воздействие на своего младшего брата. Результаты их работы были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Как проходили наблюдения

В рамках проекта VISTA по изучению Магеллановых Облаков четырехметровый телескоп последние 11 лет картировал движения миллионов отдельных звезд в Магеллановых Облаках. Ближний инфракрасный диапазон VISTA позволяет ему видеть сквозь пыль, обеспечивая улучшенное изображение звезд.

Флориан Нидерхофер из Потсдамского института астрофизики заявил, что его поразило качество измеренных движений звезд. За период наблюдений ученые смогли составить карту внутренней кинематики Малого Магелланова Облака с высоким уровнем детализации.

Что показали измерения

В 2022 году команда Нидерхофера опубликовала результаты наблюдений в Большом Магеллановом Облаке. Предыдущие измерения предполагали, что движение звезд в ММО указывает на вращение карликовой галактики. Новые результаты показали, что это была неверная интерпретация. Звезды массово движутся наружу от ядра ММО. Направления движения выровнены вдоль оси с юго-востока на северо-запад, если смотреть с Земли. Эта линия направлена прямо к Большому Магелланову Облаку. Такая картина возникает если гравитационные приливные силы БМО воздействуют на ближайшую к нему часть ММО, растягивая его.

Большое Магелланово Облако разрывает на части соседнюю галактику
Фото: скриншот видео с YouTube-канала European Space Agency, ESA

Средняя скорость звезд составляет 17 километров в секунду. За несколько сотен миллионов лет они могли бы преодолеть несколько тысяч световых лет. Это дает представление о том, насколько сильно деформировалось Малое Магелланово Облако за миллиарды лет. В прошлом его структура была компактной и определенной, в отличие от нынешней аморфной формы, отмечают ученые.

Гравитационные возмущения

Ведущий автор исследования Шриприя Виджаясри из Потсдамского института астрофизики сообщила, что результаты показывают масштабное приливное расширение по всему Малому Магелланову Облаку. Ученые ставят под сомнение давние предположения о том, что ММО ведет себя как вращающийся диск. Внутренние движения звезд определяются не упорядоченным вращением, а гравитационными возмущениями из-за многократных столкновений с Большим Магеллановым Облаком на протяжении миллиардов лет.

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