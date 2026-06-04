После шестой химиотерапии Лерчек подняла трехмесячного сына

Блогер Валерия Чекалина после шестого курса химиотерапии вернулась домой. Она встретила жениха Луиса Сквиччиарини с трехмесячным сыном Даниэлем на руках.

Возвращение домой

Валерия Чекалина на этой неделе прошла шестой курс химиотерапии в онкоцентре имени Блохина. Медики разрешили пациентке вернуться домой. В клинике ее поддерживал 38-летний жених Луис Сквиччиарини.

Тренер по танцам снял на видео невесту и выложил в социальных сетях. На кадрах видно, как блогер подняла на руки сына Даниэля. После этого она принялась махать его рукой. Луис Сквиччиарини подписал запись шуткой о встрече папы с работы. Затем мужчина зашел в дом и потрепал малыша за щеки. Также Луис опубликовал селфи с Лерчек и Даниэлем.

Реакция подписчиков и хейтеров

Ранее Луис Сквиччиарини ответил блогерам, которые усомнились в заболевании Лерчек. Он пояснил, что благодаря лечению количество метастазов уменьшилось. В итоге кости Чекалиной стали прочнее. Именно поэтому ей разрешено и даже рекомендовано заниматься спортом, а также танцевать.

Брат Валерии Родион не только поделился новостями о ее состоянии, но и обратился к недоброжелателям. Мужчина призвал хейтеров прекратить злословить. Родион заявил, что его самого поражает болезнь сестры. Он готов показать скептикам медицинскую карту пациентки.

По словам брата, он был бы гениальным сценаристом, если бы смог придумать такую историю. В завершение Родион посоветовал не верить любой информации, которую публикуют в Интернете.

Диагноз и лечение

Чекалина после рождения четвертого ребенка в конце февраля узнала, что у нее четвертая стадия рака желудка с метастазами. Ранее блогер жаловалась на боли в желудке и ухудшение состояния. В тот момент она находилась под домашним арестом, поэтому в посещении больниц и обследованиях ей отказали.

Чекалина перенесла операцию на позвоночнике из-за метастазов, которые разрушали костную ткань. Врачам пока не удается остановить рост опухоли. Пациентке предстоит пройти еще три курса химиотерапии.

Уголовное дело

Уголовное дело блогера приостановлено до наступления ремиссии. После улучшения состояния Лерчек окажется на скамье подсудимых. Ее бывший муж Артем Чекалин уже получил приговор. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы.