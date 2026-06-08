Участники ПМЭФ подписали больше 30 контрактов на 177 миллиардов рублей

За время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано больше 30 соглашений на общую сумму 177 миллиардов рублей. Контракты касаются развития радиоэлектроники, фармацевтики, приборостроения, а также строительства индустриальных парков и технопарков.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил об итогах ПМЭФ для промышленности и торговли Северной столицы. По его словам, за период работы форума было подписано свыше 30 соглашений на общую сумму 177 миллиардов рублей.

В рамках форума дали старт новым инвестиционным проектам в радиоэлектронике, фармацевтике и приборостроении. Также сформированы планы по строительству новых индустриальных парков и технопарков, развитию логистической и торговой инфраструктуры, добавил Поляков в мессенджере «Макс».

Вице-губернатор добавил, что ПМЭФ-2026 подтвердил статус Петербурга как одного из ключевых центров промышленного и технологического развития страны.

Ранее Поляков также рассказывал об успехах импортозамещения. Обуховский завод представил два значимых инфраструктурных проекта. На стенде Петербурга в рамках ПМЭФ разместили макет проходческого щита для строительства метро и гидроцилиндры, предназначенные для Большого Смоленского моста.

Напомним, что ПМЭФ-2026 проходил в Северной столице с 3 по 6 июня. Участники форума обсуждали глобальную экономику, технологическое развитие и международное сотрудничество. Почетным гостем в этом году стала Саудовская Аравия.