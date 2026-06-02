Петербург возглавил рейтинг регионов по смертельным ДТП с электросамокатами

Санкт-Петербург занял первое место среди регионов России по числу смертельных ДТП с участием электросамокатов. За 2025 год на территории Северной столицы погибли шесть человек.

По итогам 2025 года Петербург стал лидером среди российских регионов по числу смертельных аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В городе зафиксировано шесть погибших. Второе место поделили Краснодарский край и Свердловская область. В каждом из этих регионов зарегистрировано по пять смертельных аварий.

По общему числу ДТП с участием СИМ город на Неве занял третье место. За год в Северной столице произошло 193 аварии. Больше инцидентов зафиксировано только в двух регионах. В Москве случилось 629 происшествий, а в Краснодарском крае насчитали 198 аварий, сообщают «Известия».

Всего в России за год зарегистрировали около 3,2 тысячи ДТП с участием СИМ. По сравнению с предыдущим периодом количество инцидентов снизилось на 26%. При этом число погибших выросло на 25,9% и достигло 68 человек.

Отметим, что на территории Северной столицы действует система регулирования кикшеринга, которую курирует Комитет по транспорту Петербурга. С операторами сервисов ежегодно заключаются соглашения, определяющие правила эксплуатации.

Данный документ запрещает парковку электросамокатов в исторических центрах, у метро, мостов и школ. В городе действует свыше 170 зон, где скорость движения арендованных СИМ автоматически ограничивается до 10–15 километров в час. На Дворцовой площади движение прокатных самокатов полностью запрещено.