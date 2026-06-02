Ургант провел свадьбу сына «аптечного короля» в филармонии Петербурга

Актер и телеведущий Иван Ургант провел свадьбу сына «аптечного короля» Георгия Гурцких в Большом зале филармонии имени Шостаковича в Петербурге. Ради проведения венчания в историческом здании отменили запланированный концерт.

Ургант стал ведущим свадебного торжества семьи известных представителей фармацевтического бизнеса. Праздник в честь бракосочетания Кесаны и Георгия Гурцких проходил на территории Петербурга два дня. Одной из площадок церемонии стал Большой зал филармонии имени Шостаковича.

По данным Телеграм—канала Baza, ради проведения венчания в историческом здании пришлось изменить культурную программу и отменить ранее запланированный концерт. Представители учреждения отметили, что отказать этим людям было сложно.

Отметим, что проведение частных мероприятий в стенах филармонии возможно через механизм пожертвований. Сумма взноса за аренду Большого зала может начинаться от 10 миллионов рублей.

На второй день свадьбы гости переместились элитную резиденцию на Крестовском острове. Ургант продолжил работу в качестве ведущего. На торжестве выступили грузинская певица Теона Контридзе и композитор Игорь Крутой.

Напомним, что Георгий Гурцких связан с крупным фармацевтическим бизнесом. Ранее он владел аптечной сетью «Эркафарм», в которую входило больше тысячи точек. Его отец Омар Гурцких основал одного из гигантов российского фармрынка компанию «Империя-Фарма».