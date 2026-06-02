Здание усадьбы «Сосновка» перешло в собственность Петербурга

Усадьбу «Сосновка» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге передали из федеральной собственности городу. Здание планируют отреставрировать и создать культурно-просветительский комплекс.

Объект культурного наследия федерального значения долгое время находился в аварийном состоянии. Позднее его выкупили из федеральной собственности на средства одного из местных акционерных обществ и передали Северной столице.

Городские власти намерены отреставрировать весь ансамбль усадьбы. На этой площадке появится современный культурно-просветительский комплекс. Функции оператора получит музей «Невская застава». Прилегающий к усадьбе участок пока остается в федеральной собственности. Процесс передачи земли городу продолжается, сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что усадьба была построена в 1889–1893 годах архитектором Александром фон Гогеном при участии Кузнецова в неорусском стиле. Здание напоминает терем с башнями и резным декором. После национализации в 1919 году здесь открыли дом отдыха, затем дачу Дома литераторов. С 1943 года территорию закрыли и передали Минсвязи СССР для размещения радиостанции.