Краш-тесты автомобилей десятилетиями игнорировали женскую анатомию

Австрийские ученые выяснили, что стандартные системы безопасности автомобилей защищают женщин хуже, чем мужчин. Причина в том, что краш-тесты десятилетиями проводились с манекенами, созданными по мужским параметрам.

Исследователи из Грацского технологического университета проанализировали 12 лет статистики ДТП и моделирование реальных столкновений. Специалисты установили, что манекены для краш-тестов в лабораториях являлись лишь уменьшенной копией мужских тел. Данные манекены не отражали особенности женского организма, пишет 110km.ru.

По словам ученых, около 5% женщин соответствуют таким стандартам безопасности. Остальные 95% представительниц слабого пола оказались не защищены.

Исследователи подчеркнули, что женская анатомия отличается строением таза, грудной клетки, плеч и позвоночника. При авариях представительницы слабого пола чаще получают травмы груди, спины, рук и ног. Дополнительный риск создает типичная женская посадка за рулем. Женщины обычно сидят дальше от панели или отклоняются назад. Такая поза снижает эффективность подушек безопасности и ремней.

Однако ситуация меняется и в США появился новый манекен THOR-05F. Он учитывает женские параметры и оснащен десятками датчиков. Кроме того, компания Volvo внедрила адаптивный ремень безопасности. Это устройство регулирует натяжение в зависимости от роста, позы, положения пассажира и силы удара.