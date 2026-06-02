Запесоцкий предложил сменить ректора в СПбГУП

На заседании Совета попечителей Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов его член Александр Запесоцкий попросил перевести его на другую работу — советником президента Федерации независимых профсоюзов России. В качестве нового ректора он предложил кандидатуру первого проректора Ларисы Алексеевны Пасешниковой.

Запесоцкий также сообщил, что объекты СПбГУП, ранее изъятые судебным решением, возвращены университету Арбитражным судом по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ для бесплатного использования в дальнейшей работе. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Обеспечительные меры отменены, Запесоцкий восстановлен в своих правах. Кроме того, Минобрнауки пересматривает в сторону увеличения число бюджетных и платных мест на набор 2026 года.

Напомним, Пасешникова — выпускница университета 1996 года, работает первым проректором 20 лет, имеет два высших образования, является лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга в области образования. Запесоцкий подчеркнул, что его коллега была готова к этой работе уже 12 лет назад, когда у него впервые наступил пенсионный возраст.