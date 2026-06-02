Принц Уильям и Кейт Миддлтон разрабатывают план будущего правления

Эксперты по королевской семье отмечают, что принц и принцесса Уэльские осознают ответственность за будущее монархии. Супруги остаются самыми молодыми работающими членами королевской семьи. Они сохраняют традиции и одновременно адаптируют институт к современному миру. По мнению экспертов, пара уже сейчас выстраивает собственный план будущего правления.

Супруги активизируют работу над личными проектами. Так, в планах пары масштабное турне в Индию и посещение финала премии Earthshot Awards, пишет The Mirror.

Бывшая королевская корреспондентка Би-би-си Дженни Бонд рассказала о намерении Уильяма встряхнуть монархию. По ее словам, их правление станет менее формальным и помпезным. Оно будет сосредоточенным на целях и активным в использовании социальных сетей.

Ранее супруги переехали в Forest Lodge с арендной платой свыше 300 тысяч фунтов в год. Уильям и Кейт отказались от окружения лакеев и проживания с прислугой. Они не планируют жить во дворце или замке. Пара также заменяет длительные зарубежные туры короткими насыщенными поездками.

Уильям и Кейт активно ведут аккаунты в социальных сетях, делают селфи с поклонниками и дают интервью на необычных для королевской семьи платформах. Недавно принц Уэльский появился на радио Heart Breakfast и рассказал, что планирует продать пятую часть поместья герцогства Корнуолл за 500 миллионов фунтов. Полученные средства направят на решение жилищного кризиса.