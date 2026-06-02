Ученые нашли способ восстановить защиту мозга при болезни Альцгеймера

Исследователи обнаружили экспериментальную молекулу OLE, которая восстанавливает защитную функцию иммунных клеток мозга при болезни Альцгеймера. В экспериментах на животных лечение уменьшило бета-амилоидные бляшки и улучшило когнитивные показатели.

Группа ученых выявила экспериментальную молекулу OLE. Это вещество является производным гена PM20D1. Молекула способна перепрограммировать иммунные клетки головного мозга, то есть микроглию.

По словам авторов исследования, при болезни Альцгеймера микроглия теряет способность удалять токсичные бета-амилоидные бляшки. Также клетки начинают повреждать нейроны. Молекула OLE помогает иммунным клеткам перемещаться к бляшкам, окружать их и создавать барьер. В результате размер и токсичность бляшек уменьшаются, пишет Planet Today.

Ученые провели несколько экспериментов. На генетически модифицированных червях лечение уменьшило белковые агрегаты и улучшило подвижность особей. На мышах с моделью болезни Альцгеймера трехмесячный курс привел к двум результатам. У животных улучшилась память. Также сократилось количество бета-амилоидных бляшек.

Анализ активности тысяч отдельных клеток показал интересную закономерность. Микроглия отреагировала на лечение наиболее сильно. Иммунные клетки активировали механизмы удаления бета-амилоида. Также клетки восстановили способность двигаться к бляшкам.

Ученые отметили, что в клеточных культурах обработанная OLE микроглия показала повышенную способность к перемещению к отложениям и их удалению.