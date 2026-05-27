Отар Кушанашвили назвал Долину безблагодатной из-за песни о казни

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал Ларису Долину за песню «Момент истины», в которой певица сравнила свою жизнь с распятием. По его мнению, артистка вместо извинений перед обществом и пострадавшей стороной встала в позу и продемонстрировала отсутствие благодарности.

Реакция Кушанашвили на новую песню

Певица Лариса Долина после скандала с квартирой в Хамовниках выпустила песню «Момент истины». Кушанашвили раскритиковал артистку из-за слов в композиции.

Телеведущий усмотрел в тексте нежелание исполнительницы признавать поражение. Также он удивился, что Лариса Долина не принесла извинений ни общественности, ни пострадавшей стороне. В эфире программы «Каково?!» ведущий заявил, что для такого поведения нужно обладать настоящим вероломством. По его словам, артистка остается женщиной, которая твердо убеждена в собственной правоте.

Журналист надеялся, что спустя время певица все же поймет, что в период судебного процесса вела себя по-свински. Он назвал Долину человеком безблагодатным. Кушанашвили отметил, что артистка взяла на вооружение высокое слово «распяли» и назвала себя героем.

Как Долина переживала травлю

Ситуация с квартирой Ларисы Долиной в прошлом году переросла из громкого скандала в эмоциональное испытание для артистки. После того как певица стала жертвой мошенников и лишилась недвижимости, вместо сочувствия она получила волну критики и травли. Пользователи сети обвиняли Долину в происходящем, обсуждали ее финансовое положение и требовали освободить квартиру новой владелице.

Для самой артистки этот период оказался одним из самых тяжелых в жизни. Долина призналась, что справиться с давлением ей помогли незнакомые люди, которые отправляли письма со словами поддержки. По словам певицы, именно это удерживало ее на плаву и помогало не упасть под тяжестью, которую она несла долгое время. Как только Долина читала очередное письмо, она начинала рыдать, и через слезы выходила боль.

Реакция общества и отмена концертов

Непростая ситуация заставила Долину иначе посмотреть на жизнь и отношения с людьми. Артистка признавалась, что произошедшее стало для нее серьезной внутренней проверкой на стойкость, веру и способность не сломаться под давлением обстоятельств.

По ее словам, подобные испытания человеку даются не случайно. Иногда именно кризис помогает понять, что в собственной жизни требует переоценки, и увидеть истинное отношение окружающих.

Особенно болезненно певица переживала реакцию некоторых зрителей. В тот период в сети активно обсуждали отмены ее концертов. На отдельных выступлениях люди демонстративно покидали зал, едва увидев певицу на сцене вместе с другими исполнителями.