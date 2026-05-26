Производство фильма по вселенной Warhammer займет несколько лет

Работа над экранизацией вселенной Warhammer 40 000 продолжается. Однако производство картины займет несколько лет.

В декабре 2024 года британская компания Games Workshop объявила о завершении переговоров по экранизации вселенной Warhammer 40 000 и приобретении прав на мерчандайзинг. Главную роль и пост исполнительного продюсера всех проектов по франшизе занял известный поклонник вселенной Генри Кавилл.

В отчете компания назвала партнеров «великолепными» и подчеркнула их стремление представить Warhammer в масштабе, соответствующем фантастической вселенной. При этом Games Workshop предупредила, что на вывод подобных продуктов на рынок уходят годы.

В социальных сетях фанаты спорят о том, какую именно историю Amazon собирается экранизировать. Среди возможных вариантов несколько кандидатов. Это более приземленная серия книг Дэна Абнетта об инквизиторах Эйзенхорне и Равеноре или масштабная сага «Ересь Хоруса». Это также одно из самых известных событий современного сеттинга под названием «Падение Кадии», сообщает IGN.

Представители Games Workshop указали на эпизод анимационного сериала Secret Level. Компания описала его как предварительный показ интеллектуальной собственности Warhammer в цифровом формате.

Сам Кавилл в июне назвал адаптацию сложной и запутанной задачей. Однако он отметил, что получает удовольствие от вызова. По словам актера, воплощение Warhammer в жизнь является для него сбывшейся мечтой.