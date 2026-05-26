Долина рассказала о продолжении хейта после скандала с продажей квартиры

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что до сих пор переживает из-за травли, связанной с квартирным скандалом. Певица призналась, что справиться с давлением ей помогали письма от незнакомых людей со словами поддержки.

Как певица переживала травлю

Ситуация с квартирой Ларисы Долиной в прошлом году переросла из громкого скандала в эмоциональное испытание для артистки. После того как певица стала жертвой мошенников и лишилась недвижимости, вместо сочувствия она получила волну критики и травли. Пользователи сети обвиняли Долину в происходящем, обсуждали ее финансовое положение и требовали освободить квартиру новой владелице.

Для самой артистки этот период оказался одним из самых тяжелых в жизни. В эфире шоу «Песни от всей души» Долина призналась, что справиться с давлением ей помогли совершенно незнакомые люди, которые отправляли письма со словами поддержки. По словам певицы, именно это удерживало ее на плаву и помогало не упасть под тяжестью, которую она несла долгое время. Как только Долина читала очередное письмо, то начинала рыдать, и через слезы выходила боль.

Реакция общества и отмена концертов

Непростая ситуация заставила Долину иначе посмотреть на жизнь и отношения с людьми. Артистка признавалась, что произошедшее стало для нее серьезной внутренней проверкой на стойкость, веру и способность не сломаться под давлением обстоятельств. По ее словам, подобные испытания человеку даются не случайно. Иногда именно кризис помогает понять, что в собственной жизни требует переоценки, и увидеть истинное отношение окружающих.

Особенно болезненно певица переживала реакцию некоторых зрителей. В тот период в сети активно обсуждали отмены ее концертов. Также на отдельных выступлениях люди демонстративно покидали зал, едва увидев певицу на сцене вместе с другими исполнителями.

Квартирный скандал

В 2025 году Долина оказалась в центре скандала с продажей недвижимости. Мошенники выдавали себя за правоохранителей и банкиров. В звонке они убедили певицу, что ее имущество находится под угрозой. Следуя их инструкциям, артистка продала свою квартиру в Хамовниках Полине Лурье. Изначально недвижимость оценивалась примерно в 138 миллионов рублей, но сделка прошла за 112 миллионов. Вырученные средства Долина сама перевела аферистам.

Когда певица поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Однако квартира уже была продана, а новая собственница законно приобрела жилье и хотела въехать. Долина отказалась освобождать квартиру и попыталась оспорить сделку.

Больше года певица не хотела покидать жилплощадь. Первые судебные инстанции принимали решения в пользу артистки. Но 16 декабря 2025 года Верховный суд встал на сторону покупательницы. Певицу выселили из квартиры 19 января.

Позже Долина инициировала новое судебное разбирательство на сумму 176 миллионов рублей, привлекая в качестве ответчиков фигурантов дела.