Школьникам Петроградского района пожелали удачи после последнего звонка

В Санкт-Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь последнего звонка. Выпускникам пожелали счастья и успехов на пороге взрослой жизни.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков поздравил учеников выпускных классов, а также их родителей и учителей с последним звонком. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он назвал этот праздник самым трогательным. Ваньков подчеркнул, что последний звонок символизирует рубеж между детством и взрослой жизнью.

Также глава Петроградской стороны пожелал выпускникам счастья и отметил, что перед ними открывается множество дорог. По его словам, в дальнейшем у бывших школьников будет еще много звонков, однако именно последний останется в памяти навсегда.

Отдельные слова благодарности глава района адресовал родителям и педагогам. Он подчеркнул, что именно они долгие годы делились со школьниками знаниями, опытом и душевными силами.

Напомним, что праздник выпускников «Алые паруса» в этом году состоится 27 июня. Организаторы сохранили строгий закрытый формат мероприятия. Такое решение направлено на обеспечение безопасности участников.

Дворцовая площадь и прилегающая Дворцовая набережная на время торжеств превратятся в изолированную зону. Попасть туда можно будет только при наличии специального именного пригласительного билета.