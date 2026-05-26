На автомобильном заводе в Узбекистане определили четыре версии «Киа К3»

На автомобильном заводе в Узбекистане определили четыре версии «Киа К3»

Даниил Александров
Фото: Мойка78

На заводе ADM Jizzakh В Узбекистане стартовали продажи седана «Киа К3». Модель представлена в четырех комплектациях с двумя двигателями и по размерам приблизилась к гольф-классу.

Базовая версия оснащается 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 95 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач. Остальные модификации получают 1,6-литровый мотор на 123 лошадиные силы с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Все версии имеют передний привод, переднюю подвеску МакФерсон и заднюю торсионную балку, пишет 110km.ru.

Седан имеет увеличенные габариты. Длина автомобиля составляет 4,5 тысячи миллиметров, ширина равна 1,7 тысячи миллиметрам, а колесная база достигает 2,6 тысячи миллиметров. Эти параметры соответствуют гольф-классу. По своим размерам машина превосходит большинство конкурентов в сегменте B+.

Начальная версия Classic стоит 219,9 миллиона сумов. В пересчете на рубли это примерно 1,31 миллиона. В оснащение входят мультифункциональный руль, восьмидюймовый экран с поддержкой CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, подогрев и электропривод зеркал, галогеновые фары, а также 15-дюймовые колесные диски.

Версия Luxe дороже на 20 миллионов сумов. Она добавляет несколько опций. В их число входят автоматическая коробка передач, мощный двигатель, круиз-контроль, цветная приборная панель, подогрев передних сидений и расширенные регулировки руля.

Комплектация Prestige оценена в 269,9 миллиона сумов. В рублях это около 1,6 миллиона. Автомобиль получает светодиодную оптику, 16-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, люк, беспроводную зарядку для телефона, подогрев руля, передние и задние парктроники, дополнительные подушки безопасности, а также дисковые тормоза на задней оси.

Версия GT-Line стоит 299,9 миллиона сумов. В рублях это примерно 1,78 миллиона. Автомобиль получает несколько отличий. В их число входят десятидюймовый экран мультимедийной системы, 17-дюймовые колесные диски, комбинированная отделка салона, спортивный обвес и полный набор систем безопасности ADAS.

Комплектация ADAS включает мониторинг слепых зон, удержание автомобиля в полосе движения и предотвращение столкновений при движении задним ходом. Дополнительно в этой версии установлены светодиодные противотуманные фары и атмосферная подсветка салона.

Общество

Пропавшая семья Усольцевых может скрываться за пределами России

История семьи Усольцевых обрастает новыми деталями, которые ставят под сомнение версию о несчастном случае. Свидетели сообщают о встречах с пропавшими в Таиланде и Лос-Анджелесе. Исчезновение без следа Семья Усольцевых отправилась в отпуск в Красноярский край 28 сентября 2025 года. Сергей, его жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака выбрали маршрут в районе Кутурчинского Белогорья. Глава семейства считался опытным туристом. Он мог ориентироваться на местности, умел читать карты и оценивать риски. Семья решила прогуляться по короткому маршруту у подножия горы Буратинка. Эта тропа считалась безопасной для подготовленных туристов.Усольцевы вошли в лес и не вернулись. Позже в Кутурчинском Белогорье началась масштабная поисковая операция. В ней участвовали свыше полутора тысяч человек. Среди них были спасатели, следователи, лесники, кинологи с собаками и добровольцы. Также в...
Долина рассказала о продолжении хейта после скандала с продажей квартиры

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что до сих пор переживает из-за травли, связанной с квартирным скандалом. Певица призналась, что справиться с давлением ей помогали письма от незнакомых людей со словами поддержки. Как певица переживала травлю Ситуация с квартирой Ларисы Долиной в прошлом году переросла из громкого скандала в эмоциональное испытание для артистки. После того как певица стала жертвой мошенников и лишилась недвижимости, вместо сочувствия она получила волну критики и травли. Пользователи сети обвиняли Долину в происходящем, обсуждали ее финансовое положение и требовали освободить квартиру новой владелице.Для самой артистки этот период оказался одним из самых тяжелых в жизни. В эфире шоу «Песни от всей души» Долина призналась, что справиться с давлением ей помогли совершенно незнакомые люди, которые отправляли письма со словами...
