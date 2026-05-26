На автомобильном заводе в Узбекистане определили четыре версии «Киа К3»

На заводе ADM Jizzakh В Узбекистане стартовали продажи седана «Киа К3». Модель представлена в четырех комплектациях с двумя двигателями и по размерам приблизилась к гольф-классу.

Базовая версия оснащается 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 95 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач. Остальные модификации получают 1,6-литровый мотор на 123 лошадиные силы с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Все версии имеют передний привод, переднюю подвеску МакФерсон и заднюю торсионную балку, пишет 110km.ru.

Седан имеет увеличенные габариты. Длина автомобиля составляет 4,5 тысячи миллиметров, ширина равна 1,7 тысячи миллиметрам, а колесная база достигает 2,6 тысячи миллиметров. Эти параметры соответствуют гольф-классу. По своим размерам машина превосходит большинство конкурентов в сегменте B+.

Начальная версия Classic стоит 219,9 миллиона сумов. В пересчете на рубли это примерно 1,31 миллиона. В оснащение входят мультифункциональный руль, восьмидюймовый экран с поддержкой CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, подогрев и электропривод зеркал, галогеновые фары, а также 15-дюймовые колесные диски.

Версия Luxe дороже на 20 миллионов сумов. Она добавляет несколько опций. В их число входят автоматическая коробка передач, мощный двигатель, круиз-контроль, цветная приборная панель, подогрев передних сидений и расширенные регулировки руля.

Комплектация Prestige оценена в 269,9 миллиона сумов. В рублях это около 1,6 миллиона. Автомобиль получает светодиодную оптику, 16-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, люк, беспроводную зарядку для телефона, подогрев руля, передние и задние парктроники, дополнительные подушки безопасности, а также дисковые тормоза на задней оси.

Версия GT-Line стоит 299,9 миллиона сумов. В рублях это примерно 1,78 миллиона. Автомобиль получает несколько отличий. В их число входят десятидюймовый экран мультимедийной системы, 17-дюймовые колесные диски, комбинированная отделка салона, спортивный обвес и полный набор систем безопасности ADAS.

Комплектация ADAS включает мониторинг слепых зон, удержание автомобиля в полосе движения и предотвращение столкновений при движении задним ходом. Дополнительно в этой версии установлены светодиодные противотуманные фары и атмосферная подсветка салона.