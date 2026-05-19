В России призвали пересмотреть правила эксперимента по оргнабору мигрантов

Эксперимент по организованному привлечению иностранной рабочей силы призвали пересмотреть. Критики законопроекта указали, что вместе с мигрантами в страну прибудут их семьи.

Депутат Государственной думы Сергей Миронов призвал пересмотреть условия эксперимента по организованному привлечению иностранной рабочей силы, который планируется провести в 2027–2030 годах. Депутат заявил, что стране требуются рабочие руки, а не родственники мигрантов.

По словам Миронова, представленный правительством пакет законопроектов в нынешнем виде не отвечает целям Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы. В предложенном МВД варианте членами семьи участника эксперимента признаются его жена и дети.

В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что смысл оргнабора заключается в том, чтобы мигрант приезжал на конкретное предприятие на конкретный срок, а затем возвращался обратно. Он подчеркнул, что примерно 45% иностранцев приезжают в Россию для поиска работы.

На данный момент в стране трудятся около трех миллионов иностранных граждан. По его информации, остальные иностранцы либо заняты в нелегальной экономике, либо пользуются социальными услугами без вклада в общество.

По прогнозам МВД, в рамках эксперимента в Россию с 2027 по 2030 год прибудут свыше 1,7 миллиона иностранных работников. Миронов заявил, что примерно столько же прибудет и членов их семей.