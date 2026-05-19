За полгода Россия потеряла четверть зарубежных направлений прямых рейсов

Количество зарубежных направлений прямых рейсов из России сократилось на четверть.

По данным Аналитической службы АТОР, сокращение числа направлений связано с несколькими факторами. К ним относятся сезонность и топливные проблемы. Также влияние оказывают геополитические ограничения и ближневосточный кризис.

С марта действует запрет на продажу пакетных туров в Израиль Иран Катар ОАЭ Оман и Саудовскую Аравию. Поездки в Афганистан и раньше не пользовались спросом у туристов. В итоге для массового отдыха летом остается не больше полутора десятков государств.

Из летнего расписания исчезли рейсы на Кубу и в Венесуэлу. Также пропали направления в Кувейт и Бахрейн. Причинами стали топливный и геополитический кризисы а также война на Ближнем Востоке.

В апреле из сетки полетов выпал Алжир. Перспективы возвращения этого направления неизвестны. Рейсы в Кувейт и Бахрейн могут восстановиться вслед за Саудовской Аравией, пишет «ФедералПресс».

Аэрофлот прекратил полеты на Сейшелы с 13 мая. Это сезонное явление и авиакомпания обещает вернуть направление осенью. То же касается перелетов на Шри-Ланку Филиппины и Малайзию из Сибири.