Полицейские задержали 15-летнего петербуржца за поджог подстанции

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего местного жителя. Подросток причастен к поджогу трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи.

В операции по задержанию злоумышленника участвовали сотрудники транспортной полиции, управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке ОМОН «Балтика». В результате правоохранителям удалось задержать 15-летнего подростка. Правоохранители выяснили, что он причастен к поджогу трансформаторной подстанции на станции Ручьи в Калининском районе Северной столицы.

Подросток использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Преступление он совершил по указанию неустановленного куратора. Инструкции юноша получил через один из мессенджеров. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В отношении юноши уголовное дело по статье о террористическом акте. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы.