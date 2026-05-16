С приближением лета жители Петербурга жалуются на борщевик

С наступлением теплой погоды в Санкт-Петербурге вновь зафиксировали жалобы на заросли борщевика. Высота сорняков иногда достигает 30 сантиметров.
На портале «Наш Санкт-Петербург» жители Северной столицы жалуются на борщевик. Горожане требуют скосить опасное растение и удалить его корни, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
«Снова вырос борщевик на тех же местах. Надо удалить корни в том числе», — требует пользователь с улицы Кустодиева.
«Как можно было оставить такой большой и сочный борщевик непонятно. Прошу скосить его на глубину не меньше 10 сантиметров, а то в ближайшем будущем придется косить от 500 до 10 тысяч борщевиков», — пишет житель муниципального округа Сосновая поляна.
«По территории ЖК ЮГ-ТАУН растет борщевик. Размеры достигают 20-30 сантиметров», — отмечает петербуржец с улицы Нины Петровой.
«Срочно устранить борщевик. К следующему году, будет все в нем», — подчеркивает житель Красногвардейского района.
Житель улицы Дудко сообщает, что газон вдоль Железнодорожного проспекта от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны со стороны зданий Пролетарского завода остается нескошенным все лето, за исключением небольшого участка. Он обнаружил заросли репейника выше двух метров, а ближе к улице Бабушкина находится борщевик.
Отметим, что жалобы с конца апреля находятся на рассмотрении, а новые обращения пока не поступают.