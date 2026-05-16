С приближением лета жители Петербурга жалуются на борщевик

С наступлением теплой погоды в Санкт-Петербурге вновь зафиксировали жалобы на заросли борщевика. Высота сорняков иногда достигает 30 сантиметров.

На портале «Наш Санкт-Петербург» жители Северной столицы жалуются на борщевик. Горожане требуют скосить опасное растение и удалить его корни, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

«Снова вырос борщевик на тех же местах. Надо удалить корни в том числе», — требует пользователь с улицы Кустодиева.

«Как можно было оставить такой большой и сочный борщевик непонятно. Прошу скосить его на глубину не меньше 10 сантиметров, а то в ближайшем будущем придется косить от 500 до 10 тысяч борщевиков», — пишет житель муниципального округа Сосновая поляна.

«По территории ЖК ЮГ-ТАУН растет борщевик. Размеры достигают 20-30 сантиметров», — отмечает петербуржец с улицы Нины Петровой.

«Срочно устранить борщевик. К следующему году, будет все в нем», — подчеркивает житель Красногвардейского района.