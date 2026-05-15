Пятница, 15 мая 2026

$73.34    €85.90    ¥10.79

12.1 C
Санкт-Петербург
Транспорт

В Петербурге выпустят тематический «Подорожник» с символикой морского вуза

Никита Козлов
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

С 19 мая в Санкт-Петербурге поступит в продажу лимитированная серия транспортных карт «Подорожник». Проездной посвящен 150-летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

В Северной столице выпустят лимитированную серию транспортных карт «Подорожник». Тираж новой партии составил 25 тысяч экземпляров. Продажи начнутся утром 19 мая во всех кассах Петербургского метрополитена.

Также новый «Подорожник» будут продавать в точках реализации проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок». Стоимость одной карты составит 90 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов отметил, что это уже третий выпуск тематического «Подорожника». Каждая такая карта приурочена к важным историческим датам судоходства Северо-Запада. По его словам, Петербург по праву считается морской столицей России. В городе находится Главное командование ВМФ. Здесь проходят главные военно-морские парады.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Деньги

В России могут отменить ограничение на фиксированные пенсии для экс-военных

Некоторые бывшие военные могут получить право на полную страховую пенсию с фиксированной выплатой. Существующее ограничение Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил изменить правила назначения страховой пенсии по старости для военных пенсионеров, которые после увольнения приобрели длительный гражданский стаж.На данный момент военный пенсионер может выполнить все условия для назначения страховой пенсии по старости. Он способен достичь пенсионного возраста, накопить нужный гражданский стаж и заработать необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент. Однако при этом он не получает фиксированную выплату.Это происходит из-за того, что закон исключает из числа получателей фиксированной выплаты определенную категорию граждан. Речь идет о тех, кто уже получает пенсию за выслугу лет или по инвалидности по закону о военных пенсиях. Дело в том, что для назначения страховой пенсии военному пенсионеру учитывается только тот гражданский стаж,...
Читать далее
Наука

Ракета компании SpaceX останется без теплозащиты во время испытательного полета

Компания SpaceX планирует провести 12-й испытательный полет мегаракеты Starship V3 вечером 19 мая. В ходе миссии два инспекционных спутника впервые снимут теплозащитный экран корабля из космоса, чтобы проверить его готовность к возвращению на стартовую площадку в будущих миссиях. Дебют новой версии Запуск самой большой и мощной ракеты из когда-либо построенных станет первым за почти семь месяцев. Это будет уже 12 полет Starship в целом. Однако он ознаменует дебют новой усовершенствованной версии V3. Ракета получила важные модификации и улучшения по сравнению с предшественниками, пишет Space.com.План 12 полета предусматривает вывод на орбиту верхней ступени Starship с 22 макетами широкополосных аппаратов Starlink. По размерам эти макеты аналогичны спутникам компании SpaceX следующего поколения. После ввода Starship в эксплуатацию одной из главных задач станет завершение создания...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть полиция суд погода Россия петербург пожары прокуратура вода ремонт проверка жкх футбол цены конфликт нарушения ученые чиновники эвакуация выставка штраф мошенники пенсионеры выплаты награды газ ограничение движения ПМЭФ космос больница кирилл поляков Александр Колесов зсд пенсия проекты италия петергоф судебные приставы дожди автобусы фонтаны комитет по транспорту болезнь россияне

Новости дня

Общество

Колесов рассказал петербуржцам о кратковременных грозах и дождях на выходных

Общество

Бывшую королеву Дании Маргрете госпитализировали после сердечного приступа

Общество

Трамваи изменят маршруты на время ремонта моста Александра Невского

Общество

Король Карл заявил о поддержке евреев Британии на фоне нападений

Общество

Тарифы ЖКХ в России проиндексируют на 8,7 процента в 2027 году

Общество

Теплосети Петербурга проверят в ходе 706 гидравлических испытаний

Общество

Жители Петроградского района обсудили вопросы улучшения жилищных условий

Общество

Суд обязал закрыть незаконную гостиницу в жилом доме на Садовой улице

Общество

Аномальное потепление в Тихом океане грозит засухами и пожарами по всей планете

Деньги

В России могут отменить ограничение на фиксированные пенсии для экс-военных

Наука

Ракета компании SpaceX останется без теплозащиты во время испытательного полета

Культура

Система фонтанов Петергофа может остаться без воды из-за роста города

Звезды

Дана Борисова раскритиковала Алану Мамаеву за претензии к онкобольной Лерчек

Общество

С начала мотосезона в Петербурге больше 250 байкеров нарушили ПДД

Культура

В Петербурге показали раритеты эпохи первой Государственной думы

Ленинградская область

Из-за ремонта шумозащитных экранов на трассе «Кола» перекроют одну полосу

Общество

На проезд чиновников по ЗСД выделили 9 миллионов рублей до конца 2026 года

Наука

Ученые предложили новый способ поиска инопланетной жизни

Транспорт

На судостроительном заводе Петербурга заложили фрегат «Адмирал флота Громов»

Культура

В залах киностудии «Ленфильм» открыли экспозицию о героях

Общество

Виновник ДТП заплатит 810 тысяч рублей за эвакуацию пострадавшей вертолетом

Общество

Полиция задержала организатора мошеннических кол-центров с 26 тысячами сим-карт

Общество

Летние отключения горячей воды бьют по карману россиян на тысячи рублей

Общество

Разрыв в доходах курьеров и педагогов превысил 100 тысяч рублей

Наука

Космический зонд помог ученым разгадать тайны кометы 3I/ATLAS

Деньги

Курс доллара может оказаться ниже 65 рублей к концу 2026 года

Звезды

За три года дача Пугачевой на Истринском водохранилище подешевела вдвое

Общество

На 103-году жизни скончалась вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb