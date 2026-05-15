В Петербурге выпустят тематический «Подорожник» с символикой морского вуза

С 19 мая в Санкт-Петербурге поступит в продажу лимитированная серия транспортных карт «Подорожник». Проездной посвящен 150-летию Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

В Северной столице выпустят лимитированную серию транспортных карт «Подорожник». Тираж новой партии составил 25 тысяч экземпляров. Продажи начнутся утром 19 мая во всех кассах Петербургского метрополитена.

Также новый «Подорожник» будут продавать в точках реализации проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок». Стоимость одной карты составит 90 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов отметил, что это уже третий выпуск тематического «Подорожника». Каждая такая карта приурочена к важным историческим датам судоходства Северо-Запада. По его словам, Петербург по праву считается морской столицей России. В городе находится Главное командование ВМФ. Здесь проходят главные военно-морские парады.