Полиция задержала организатора мошеннических кол-центров с 26 тысячами сим-карт

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в обеспечении работы мошеннических кол-центров. Житель Северной столицы сумел активировать больше 26 тысяч сим-карт, создавал до 100 аккаунтов в мессенджерах каждые сутки.

По данным следствия, с середины 2025 года 33-летний злоумышленник под руководством иностранных кураторов смог организовать схему по покупке и активации сим-карт российских операторов связи, после чего передавал доступ к ним для использования в криминальных схемах. Для конспирации фигурант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, заключил договоры с операторами и использовал анонимные интернет-ресурсы.

Правоохранители установили, что мужчина приобрел и активировал свыше 26 тысяч сим-карт. В течение суток петербуржцу удавалось регистрировалось около ста аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, которые затем использовали сообщники. За каждый аккаунт мужчина получал денежное вознаграждение в криптовалюте. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.

В ходе обыска полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, а также 21 сим-бокс и другое оборудование. Были возбуждены уголовные дела за незаконную организацию распространения информации для регистрации пользователей в Интернете и неправомерное использование средств связи.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его соучастников.