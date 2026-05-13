Стример Мэддисон назвал голкипера Матвея Сафонова одним из худших вратарей

Во время трансляции Мэддисон рассказал об отношении к вратарю французского клуба PSG Матвея Сафонова. По словам стримера, Сафонов входит в число худших голкиперов, которых он когда-либо видел.

Блогер заявил, что вратарь совершенно не умеет стоять на воротах, сравнил его игру с «полнейшей дырой». Также он добавил, что из-за зрения минус девять на оба глаза Сафонов вообще не видит мяч и может отбить его только случайно.

Ранее стало известно, что после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против Bayern у Сафонова возникли боли в икроножных мышцах. Из-за этой травмы он пропустил встречу чемпионата Франции с Lorient. Вратарь провел одну тренировку перед ответной игрой с Bayern. Также Сафонов не вышел на поле в матче против Brest.

Напомним, что Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за PSG во всех турнирах. В восьми из них вратарь отыграл «на ноль». Действующий контракт Сафонова с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.