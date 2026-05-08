Жена Евгения Петросяна опубликовала фото повзрослевшей дочери из Петербурга

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала свежие фотографии дочери юмориста. На снимках девочка сидит на подоконнике в Петербурге и собирает пазлы.

Татьяна Брухунова прилетела в Санкт-Петербург вместе с маленькой дочерью от Евгения Петросяна. В центре Северной столицы у семьи есть собственная квартира.

В социальных сетях Брухунова опубликовала свежие снимки двухлетней Матильды, которая заметно подросла. На одном фото девочка сидит на подоконнике с видом на город. Она одета в детскую пижаму, а рядом с ней стоит букет белых лилий. На другом снимке Матильда собирает пазлы с изображениями животных и доктора Айболита.

Напомним, что Матильда родилась осенью 2023 года. Пара около полугода скрывала появление ребенка и поделилась новостью весной 2024 года.