Как генеративный ИИ меняет авторынок: опыт Авито Авто

Крупнейшие российские классифайды внедряют искусственный интеллект на всех этапах взаимодействия пользователя с платформой — от проверки истории машины до диалоговых помощников. В «Авито Авто» рассказали, почему GenAI даёт новый виток развитию онлайн-площадок.

ИИ в автомобильном сегменте сегодня обсуждают почти все крупные платформы — и российские, и зарубежные. Наряду с давно работающими технологиями (компьютерное зрение, машинное обучение, антифрод) появляются новые, которые быстро подхватываются рынком. Особый импульс придал генеративный ИИ (GenAI).

«Хайп вокруг темы сильно разогнался с появлением генеративного ИИ. Но если говорить в целом про искусственный интеллект, то в отрасли он используется давно, еще с 2010-х. То есть тут важно разделять: GenAI — это новая волна, а классические технологии — компьютерное зрение, машинное обучение, антифрод, рекомендации, поиск — все это на рынке уже давно работает», — поделился с «Ъ-Технологиями» технический директор Авито Авто Артур Щеглов.

Помощь покупателю

Среднестатистический покупатель часто не знает, какую именно машину хочет — есть лишь набор ограничений и пожеланий. GenAI на понятном языке помогает пройти путь от примерных запросов до конкретного автомобиля. С конца 2025 года в «Авито» тестируют ассистента «Ави» во всех вертикалях платформы. Теперь пользователь может сказать «мне нужна машина для семьи из пяти человек, с вместительным багажником, в таком-то бюджете» — и ИИ-помощник сузит выбор и предложит подходящие варианты.

Благодаря GenAI появляются диалоговые интерфейсы и усиливается роль доверия. Платформа не просто помогает найти варианты авто, но и обеспечивает безопасность сделки. Пример: языковая модель обрабатывает данные из страховых и сервисных центров об истории машины (ремонты, ДТП), формирует коды повреждений для 16 зон автомобиля и наносит их на интерактивную схему. Покупатель видит визуализацию историю машины и понятные рекомендации.

Помощь продавцу

ИИ помогает и автодилерам. На платформе действуют два ключевых сценария. Первый связан с аудитом трафика, когда олл-центры записывают и транскрибируют обезличенные разговоры менеджеров, а система проверяет соблюдение чек-листа (вежливость, приглашение на тест-драйв и пр.). Второй инструмент — выявление горячих лидов система определяет степень готовности клиента к покупке и помогает вернуть его в воронку.

Сценарий будущего

По словам Артура Щеглова, рынок будет двигаться от использования одной универсальной модели «на все случаи жизни» к внедрению специализированных моделей под каждый индивидуальный сценарий продажи или покупки. А затем эти модели будут обрастать всё более удобным интерфейсом.

Коротко: генеративный ИИ уже сегодня превращает покупку автомобиля из долгого и сложного процесса в диалог с умным ассистентом, который повышает прозрачность и безопасность сделки.