В клещах на Северо-Западе России нашли вирусы из Китая и Японии

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в клещах вирусы Бейджи найроварус и Мукава, которые ранее встречались у людей в Китае и Японии.

В России клещи переносят вирусы Бейджи найроварус и Нуомин. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре. На Северо-Западе страны специалисты ведомства обнаружили вирусы Бейджи найроварус и Мукава. Раньше эти инфекции встречались у людей в Китае и Японии.

Также в клещах нашли вирус «Лесное». Он похож на вирус Нуомин. Российские варианты этих вирусов отличаются от азиатских. Их опасность для человека определят после дополнительных исследований.

Представители Роспотребнадзора добавили, что мутации в геномах вирусов происходят постоянно. Это может как ослабить их, так и сделать живучими. Полностью уничтожить такие вирусы нельзя, потому что они остаются частью природных биоценозов.

Для снижения риска заражения эксперты советуют носить защитную одежду в лесу и регулярно осматривать себя.