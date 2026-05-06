Обвиняемый в хищении 40 млн экс-депутат ЗакСа Малькевич ушел на СВО в «Ахмат»

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич заключил контракт с полком «Ахмат». Его обвиняют в хищении почти 40 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР).

По данным защиты обвиняемого, экс-депутат заключил контракт и проходит службу в зоне СВО в мотострелковом полку «Север-Ахмат». Адвокаты предоставили копию контракта, выписки из приказа о принятии на службу и отправке на СВО, справку о прохождении службы и характеристику. Командование части попросило приостановить производство по делу и отменить меру пресечения. Ранее стало известно, что фигурант досрочно сложил полномочия в городском парламенте и убыл на СВО.

Судья отметила, что Малькевич был извещен о заседании, но не явился. Это сочли проявлением неуважения к суду. Рассмотрение ходатайства военного командования отложили на 15 мая. Оно пройдет в закрытом режиме на предварительном слушании. Мера пресечения экс-депутату сохранена.

По версии следствия, в 2020–2021 годах руководство ГАТР подписало договоры с представителем частного фонда. Соглашение касалось информационного сопровождения в Интернете. Представитель фонда не выполнил предусмотренные публикации. Вместо этого он предоставил фиктивные отчеты. Руководство агентства, зная о подложности документов, подписало их и перевело фонду 37,2 миллиона рублей.

Деньги ушли на счета подконтрольных организаций и были обналичены. Малькевича, Петрова и Сырова обвиняют по статье о растрате. Камневу и Никитиной также вменяют легализацию преступных доходов.