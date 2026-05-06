Минтранс учтет предложения депутатов ЗакСа по регулированию электросамокатов

Министерство транспорта России учтет предложения Законодательного собрания Санкт-Петербурга по регулированию электросамокатов и электровелосипедов.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале сообщил, что Министерство транспорта России намерено учесть предложения петербургского ЗакСа по совершенствованию правил дорожного движения для электросамокатов и электровелосипедов.

В ведомстве сочли рекомендации парламента полезными и включат их в реализацию утвержденной правительством «дорожной карты» по регулированию СИМ. В числе ключевых мер парламентарии предлагают установить минимальный возраст управления электровелосипедами и средствами индивидуальной мобильности, который составит 16 лет. Также планируется уточнить определения этих устройств в ПДД. В правилах пропишут максимальную мощность и скорость.

Кроме того, введут систему учета. Для маломощных моделей предусмотрят упрощенную регистрацию с выдачей учетных знаков. Маломощные устройства будут регистрировать в Госавтоинспекции. Они, как и мопеды, получат государственные номера.

Также ЗакС предложил полностью запретить движение по тротуарам и пешеходным дорожкам для всех коммерческих электровелосипедов и СИМ независимо от мощности. Парламентарии выступили за введение административной ответственности за нарушение запрета, установление требований к техническому состоянию курьерского транспорта и разработку рекомендаций по обучению курьеров правилам дорожного движения.