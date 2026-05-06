Таможенники нашли экстремистские книги в детской литературе из Британии

Сотрудники таможни на Шушарском посту обнаружили 28 книг экстремистского содержания среди партии детской литературы из Великобритании.

Таможенники нашли экстремистскую литературу в партии детских книг. Груз поступил из Великобритании. Согласно транзитной декларации, в Россию везли детские книги, словари, карточки и плакаты. Общий вес товара составил 12,7 тонны, а стоимость достигла примерно 140 тысяч фунтов.

При досмотре инспекторы обнаружили 28 книг экстремистского содержания, которые были на английском и немецком языках. Отправителем была указана британская компания. Получателем оказалась российская организация, которая продает книги на иностранных языках и педагогическую публицистику. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Экспертиза ФТС подтвердила наличие запрещенной информации в изъятой продукции. В отношении перевозчика возбудили дело по статье о несоблюдении ограничений при ввозе товаров через границу ЕАЭС. Продукция не может быть выпущена в свободное обращение.