Археолог Александр Бутягин вернулся в Петербург после ареста в Польше

После задержания на территории Польши в 2025 году российский археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург.

Археолог Александр Бутягин вернулся домой в Петербург. Такая информация появилась в Телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина», который был создан его близкими, друзьями и коллегами для информирования о ситуации и сбора средств на защиту.

Ранее Бутягин рассказал, что первым делом после приезда в Северную столицу планирует посетить Эрмитаж.

Напомним, что Александра Бутягина задержали польские спецслужбы 4 декабря 2025 года. Ученый находился в лекционной поездке по Европе и следовал из Нидерландов на Балканы. Суд Варшавы принял решение об аресте. После очередного продления срока археолог должен был оставаться в СИЗО до 1 июня.

Освобождение произошло на белорусско-польской границе в рамках обмена. Возвращение Бутягина стало итогом многоэтапной операции. Ее провели во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии. По данным агентства БелТА, обмен прошел по формуле «пять на пять». В нем участвовали граждане России, Белоруссии и других стран СНГ.