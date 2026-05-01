Археолог Александр Бутягин вернулся в Петербург после ареста в Польше

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала "Цифровая история"

После задержания на территории Польши в 2025 году российский археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург.

Археолог Александр Бутягин вернулся домой в Петербург. Такая информация появилась в Телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина», который был создан его близкими, друзьями и коллегами для информирования о ситуации и сбора средств на защиту.

Ранее Бутягин рассказал, что первым делом после приезда в Северную столицу планирует посетить Эрмитаж.

Напомним, что Александра Бутягина задержали польские спецслужбы 4 декабря 2025 года. Ученый находился в лекционной поездке по Европе и следовал из Нидерландов на Балканы. Суд Варшавы принял решение об аресте. После очередного продления срока археолог должен был оставаться в СИЗО до 1 июня.

Освобождение произошло на белорусско-польской границе в рамках обмена. Возвращение Бутягина стало итогом многоэтапной операции. Ее провели во взаимодействии со спецслужбой Белоруссии. По данным агентства БелТА, обмен прошел по формуле «пять на пять». В нем участвовали граждане России, Белоруссии и других стран СНГ.

Читайте также

Общество

Полина Лурье рассказала о ремонте в бывшей квартире Ларисы Долиной

Предпринимательница Полина Лурье рассказала, что до сих пор делает ремонт в квартире, которую выиграла у Ларисы Долиной в Верховном суде. Женщина также заявила, что надеется на отсутствие новых судебных разбирательств.Ремонт в бывшей квартире Ларисы ДолинойПолина Лурье рассказала aif.ru о ремонте квартиры, которой ранее владела Лариса Долина. Женщина сообщила, что до сих пор делает ремонт.  Она не стала вдаваться в детали о том, какие работы и в каком объеме еще предстоит сделать. Также Лурье подчеркнула, что надеется больше не участвовать в судебных разбирательствах.Хронология судебных разбирательствСкандал с жильем, принадлежавшим ранее Долиной, произошел летом 2024 года. Певица продала квартиру Лурье за 112 миллионов рублей, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников.Злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили артистку продать пятикомнатную квартиру в...
Читать далее
Наука

Представители NASA сдвинули график высадки астронавтов на Луну

Старт миссии Artemis 3 отложили до конца 2027 года. Причина заключается в том, что лунные посадочные модули Starship от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin еще не прошли все испытанияУспех Artemis 2В начале апреля 2026 года миссия Artemis 2 завершилась успешно. Экипаж из четырех астронавтов совершил 10-дневный полет вокруг Луны и вернулся на Землю. Это стал первый пилотируемый космический полет в рамках программы Artemis и первая пилотируемая миссия к Луне за более чем полвека.За несколько недель до старта Artemis 2 администратор NASA Джаред Айзекман объявил о масштабной реструктуризации программы. Он обозначил цели по созданию постоянной базы на поверхности Луны в течение следующего десятилетия. Частью новой концепции стало увеличение частоты запусков ракеты-носителя SLS. Перерыв между миссиями планируется сократить с...
Читать далее

Интересное

Новости дня

Общество

Иск Долиной о взыскании ущерба по делу о мошенничестве передали в другой суд

Общество

В первый день мая воздух в Петербурге прогреется до 16 градусов

Новости

Авито: конкуренция соискателей выросла вдвое с 2023 года, но рабочих не хватает

Общество

В Узбекистане запустили производство корейских автомобилей

Общество

В России призвали освободить школьников от чрезмерного контроля на ЕГЭ

Общество

Полина Лурье рассказала о ремонте в бывшей квартире Ларисы Долиной

Наука

Представители NASA сдвинули график высадки астронавтов на Луну

Общество

Размер единовременной выплаты контрактам в Петербурге достиг 4,5 млн рублей

Новости

Авито: средний бюджет на телевизор у петербуржцев составил 42 тыс. рублей

Общество

Парад на Дворцовой и шествие «Бессмертного полка состоятся в День Победы

Новости

Авито добавил безопасную оплату для цифровых товаров

Деньги

В мае россиянам пересчитают пенсии и ограничат вывоз золота

Общество

Федор Бондарчук и Паулина Андреева пропустили первую беседу о разводе в суде

Новости

Авито: новые китайские авто и бренды выйдут на рынок РФ

Общество

Иск Долиной к мошенникам на 176 млн рублей передали в другой суд

Общество

Клещи-мутанты атакуют южные регионы России

Общество

Ветврачи опровергли рост числа кошек с бронхиальной астмой

Общество

Певица Катя Лель отказалась от сольного концерта в космосе

Новости

Авито: спрос на сельхозтехнику в аграрных регионах вырос до 94%

Общество

Долина отказалась от госпитализации после приступа боли в позвоночнике

Транспорт

В четверг «Организатору перевозок» Петербурга исполнилось 39 лет

Новости

«Ленстройтрест» готовится выйти в бизнес-класс

Транспорт

Трамваи № 18 вернулись на Гаккелевскую улицу после завершения работ

Общество

Сбор редких грибов переведут в электронный формат через «Госуслуги»

Общество

Социальная реклама не смогла переломить демографический тренд в России

Общество

Петербуржцы на майские праздники выбрали спа-отели Ленобласти и Карелию

Наука

Ученые с помощью рентгеновских данных подтвердили теорию о звездах-черных дырах

Ленинградская область

Сезон клещей наступил в Петербурге и Ленобласти: как защитить ребенка

