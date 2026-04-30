Авито добавил безопасную оплату для цифровых товаров

Российский рынок цифровых продуктов (программы, игровые ключи, подписки) в 2025 году вырос на 11%, что подтолкнуло онлайн-платформы к внедрению гарантированных механизмов расчётов.

Как сообщили в пресс-службе Авито, платформа запустила сделку через Авито Доставку для цифровых товаров: покупатель переводит деньги, а продавец получает их только после подтверждения получения продукта. Схема предусматривает, что продавец должен отправить ключ активации или ссылку в течение 24 часов после заказа, иначе заказ отменяется с возвратом средств.

«Рост оборота цифровых продуктов в 2025 году составил 11% — это востребованная категория, и теперь покупатели получают понятный защищенный механизм оплаты, а продавцы — официальный инструмент для продаж с прозрачными условиями», — прокомментировал Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.