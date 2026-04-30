Сбор редких грибов переведут в электронный формат через «Госуслуги»

С 1 сентября 2027 года оформить разрешение на сбор редких грибов можно будет через портал «Госуслуги».

В сентябре у россиян появится возможность оформлять разрешения на сбор некоторых видов грибов через портал «Госуслуги». Ранее такие документы выдавались исключительно при личном обращении. Как пояснил миколог Никита Комиссаров в беседе с 360.ru, речь идет только о грибах, включенных в Красную книгу. Новый механизм призван легализовать их сбор для научных, образовательных и музейных целей.

Обычные грибники эту систему не заметят. Собирать краснокнижные грибы разрешено в ряде случаев. К ним относятся научные исследования в сфере экологии, искусственное разведение с последующим возвращением в природу, строительство объектов при отсутствии альтернативных мест, а также сохранение популяций на частных землях.

Миколог уточнил, что также нельзя собирать грибы в заповедниках, нацпарках и заказниках. В период противопожарного режима или ЧС власти могут полностью запретить пребывание в лесах. Нарушение грозит штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.

Для оформления разрешения юридическим лицам нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Граждане могут выбрать между усиленной квалифицированной и неквалифицированной. Срок рассмотрения заявки составит 15 рабочих дней. Все разрешения внесут в общую базу, а с 2027 года реестр станет полностью электронным.

Сбор грибов для личных нужд не требует разрешений и не облагается налогами. За сбор краснокнижных грибов предусмотрен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Если докажут, что нарушитель знал о статусе гриба, наступает уголовная ответственность. Максимальный штраф достигнет одного миллиона рублей. Кроме того, суд может приговорить нарушителя к лишению свободы на срок до четырех лет.