Социальная реклама не смогла переломить демографический тренд в России

Увеличение объемов социальной рекламы о семейных ценностях не остановило демографический спад в России.

Эксперт в области социально-экономической политики Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru отметил, что за последние годы в России вырос объем социальной рекламы, направленной на поддержку традиционных семейных ценностей. Однако это не привело к росту рождаемости.

С 2023 года доля роликов с участием многодетных семей увеличилась с 9 до 15%, а совокупное количество показов за три года превысило 48 миллиардов. Параллельно с этим суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года опустился до отметки 1,4 ребенка на одну женщину.

По мнению Якубовича, реклама может формировать положительный образ многодетной семьи и повышать интерес к теме. Однако ее влияние на реальную демографию ограничено. Эксперт сослался на зарубежный опыт. Дело в том, что социальная реклама сама по себе не меняет уровень рождаемости. В некоторых странах такие кампании вызывали рост интереса, но не приводили к демографическим сдвигам.

Якубович считает, что наибольший эффект дают финансовые меры поддержки и развитие социальной инфраструктуры. Он также указал на необходимость пересмотра условий занятости для родителей.