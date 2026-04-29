ГК «ПСК» — в тройке лидеров по вводу жилья в I квартале 2026 года

Согласно данным Службы госстройнадзора Санкт-Петербурга, за первый квартал 2026 года в городе введено 110,5 тыс. квадратных метров жилых помещений, что на 83,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Сокращение объёмов ввода является следствием снижения закладок новых фундаментов в 2023–2024 годах, вызванного ростом ключевой ставки и удорожанием проектного финансирования. Наиболее значительно сжатие затронуло массовый сегмент жилья.

По данным Единого ресурса застройщиков (за четыре месяца 2026 года), Группа компаний «ПСК» ввела 17 394 кв. м, заняв третье место среди девелоперов Санкт-Петербурга. Выше показатели только у федеральных структур: ФСК — 53 513 кв. м, ПИК — 40 240 кв. м. Из петербургских компаний в тройку лидеров вошла только ГК «ПСК». В первом квартале 2026 года девелопер вывел на рынок новый элитный проект — жилой комплекс «Акватория».

В апреле 2026 года «ПСК» ввела в эксплуатацию вторую очередь пятиэтажного квартала «ПЛЮС Пулковский» на Пулковском шоссе и открыла продажи последнего корпуса в квартале «Респект» (в десяти минутах пешком от станции метро «Лесная»). Всего до конца года компания планирует ввести 12 домов примерно на две тысячи квартир.

В сегментах элитного и бизнес-класса динамика отличается от массового. За январь–март 2026 года объём готового жилья в категориях делюкс и премиум увеличился на 12,2%, количество лотов — на 11,8% (с 956 до 1069). Совокупная оценочная стоимость выставленных на продажу объектов составила 67 млрд рублей. На конец марта покупателям в Санкт-Петербурге были доступны 92 тыс. премиальных квадратных метров, что соответствует 7% от суммарного объёма жилья на рынке. Рост предложения в этих сегментах зафиксирован до снижения ключевой ставки.

В марте 2026 года средний чек сделки на первичном рынке достиг 13,4 млн рублей, что на 18% выше показателя марта 2025 года. Средняя стоимость квадратного метра по договорам долевого участия приблизилась к 350 тыс. рублей. Доля ипотечных сделок сократилась с 65–68% в декабре–январе до 43–47% в марте–апреле в связи с изменением условий по семейной ипотеке.

Во втором квартале девелопер «КВС» планирует ввести квартал бизнес-класса «Б15» на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе. Компания Yard Group готовит к вводу элитный корпус «Аструм» на Крестовском острове в Петроградском районе.

Ключевая ставка Центрального банка составляет 14,5% годовых. При её дальнейшем снижении на рынок вероятен выход отложенного спроса на фоне имеющегося дефицита, что может привести к росту цен во всех сегментах жилой недвижимости.

Источники: Единый ресурс застройщиков, Служба госстройнадзора Санкт-Петербурга, Единая информационная система жилищного строительства, газета «Деловой Петербург», РБК, открытые данные девелоперов «КВС», Yard Group, ГК «ПСК» и аналитика агентства недвижимости «ЭВО».