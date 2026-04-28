Сотрудники метрополитена устроили экскурсию для юного петербуржца

Работники метро провели для юного жителя Санкт-Петербурга индивидуальную экскурсию с поездкой на «Балтийце».

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков рассказал, что ребенок дождался встречи с синим составом «Балтиец». Дело в том, что пятилетний ребенок является большим поклонником подземных поездов.

Сотрудники метрополитена устроили для ребенка экскурсию. Они раскрыли секреты поездов «Балтиец», показали устройство метро и рассказали о подготовке машинистов. Также мальчику вручили редкую книгу о метрополитене Северной столицы, рассказал Поляков в мессенджере «Макс».

По словам вице-губернатора, такие встречи напоминают о том, что за масштабными инфраструктурными проектами стоят люди. Он напомнил, что обновление подвижного состава метрополитена происходит в рамках реализации программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга».

Ранее вице-губернатору Петербурга Кириллу Полякову поступила история о пятилетнем жителе города. Ребенок вместе с родителями больше часа прождал на станции «Проспект Просвещения» состав синего цвета, однако встреча с поездом тогда не состоялась.