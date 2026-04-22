Дачников предупредили о штрафах за постройку теплиц на участке

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru заявил, что строительство капитальной теплицы с фундаментом на дачном участке может привести к штрафу. Сумма взыскания за такое административное правонарушение достигает 20 тысяч рублей.

По его словам, на участке для индивидуального жилищного строительства разрешены жилой дом, выращивание сельхозкультур, гаражи и хозяйственные постройки. Обычная теплица с помидорами или огурцами тоже допустима. Однако важно учитывать наличие фундамента.

Русяев подчеркнул, что капитальная постройка прочно связана с землей. Ее нельзя перенести без несоразмерного ущерба. Такое строение подпадает под признаки недвижимости и требует определенного оформления.

Использование земли не по целевому назначению влечет административную ответственность. Для граждан штраф составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка. Минимальная сумма штрафа до десяти тысяч рублей. Если кадастровая оценка отсутствует, то штраф может достигать отметки в 20 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что небольшой курятник можно рассматривать только как хозяйственную постройку для личных нужд. Его размещение не должно превращать участок в коммерческое птицеводство, а также обязано соответствовать ветеринарным и санитарным нормам.

С 1 марта 2026 года в Земельном кодексе действует новая глава о видах разрешенного использования. По ее логике, правообладатель выбирает основной или вспомогательный вид разрешенного использования только из тех, что установлены для его территориальной зоны.