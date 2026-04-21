Колесов назвал вторую декаду апреля в Петербурге девятой по теплу за историю

Средняя температура второй декады апреля в Петербурге составила 8,1 градуса. Это девятый показатель за всю историю метеонаблюдений.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что вторая декада апреля завершилась. Средняя температура воздуха за этот период на территории Северной столице составила 8,1 градуса тепла.

По словам синоптика, данное значение занимает девятое место в истории метеонаблюдений для середины апреля. Рекорд был установлен в 1920 году, когда температура достигла отметки 10,5 градуса. В своем Телеграм-канале Колесов отметил, что тот год в целом оказался одним из самых теплых за весь апрель.

Если взять первые две декады апреля вместе, то этот период занимает уже пятое место. Средняя температура за первые две декады составила 6,2 градуса. В текущем веке этот показатель уступает только теплому периоду 2010 года. Тогда температура была плюс 6,8 градуса. Абсолютным рекордсменом по итогам двух первых декад остается 1920 год со значением 8 градусов, отметил эксперт.

Колесов добавил, что осадков в Петербурге за первые две декады апреля выпало 24% от месячной нормы. При этом продолжительность солнечного сияния за этот период составила 84% от апрельской нормы.

По словам синоптика, впереди ожидается похолодание. Оно происходит в третьей декаде апреля постоянно. В этот период максимальная температура воздуха в городе опускается до плюс 5-7 градусов.