Отар Кушанашвили назвал смелым обращение Виктории Бони к Путину

Телеведущий Отар Кушанашвили высказался об обращении Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину. Он назвал поступок блогера смелым шагом, на который не решились другие публичные личности.

Кушанашвили прокомментировал видеообращение Виктории Бони к президенту России. Журналист напомнил, что блогер получила известность благодаря участию в проекте «Дом-2», и к ней редко относятся серьезно. Однако, сняв почти двадцатиминутное послание главе государства, она совершила поступок, на который не решились другие публичные личности.

Во время YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили заявил, что Боня четко обозначила проблемы, волнующие страну. По словам журналиста, он не будет глумиться над ней.

Он также добавил, что появившиеся мемы и обсуждения лишь доказывают правильность действий Бони, так как ей удалось вызвать общественный резонанс.

Напомним, что Виктория Боня опубликовала обращение к Владимиру Путину 14 апреля. В своем ролике она раскритиковала реакцию властей на наводнение в Дагестане и загрязнение пляжей в Анапе. Также блогер высказалась против блокировки Интернета в России.