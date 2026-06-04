«Россети Ленэнерго» и «Систэм Электрик» расширяют сотрудничество

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 энергокомпания и предприятие-разработчик оборудования и программного обеспечения заключили соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие электросетевого комплекса и отечественной производственной базы электротехнического оборудования.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и генеральный директор АО «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

По сообщению пресс-службы, стороны планируют совместно реализовывать инновационные проекты, обмениваться научно-технической информацией и модернизировать электрические сети.

Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин:

«Эффективное взаимодействие с российскими производителями оборудования – важнейший фактор развития электросетевого комплекса. С «Систэм Электрик» мы сотрудничаем уже много лет, успешно применяем разработки компании на своих объектах. Соглашение создает новые возможности для совместного внедрения передовых отечественных решений в энергосистеме Петербурга и Ленобласти, укрепления технологической независимости и повышения надёжности электроснабжения потребителей регионов».

Генеральный директор АО «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Cотрудничество с „Россети Ленэнерго“ – это важный шаг к объединению наших компетенций для развития производства надежного российского электротехнического оборудования. Совместная работа над инновационными проектами позволит укрепить технологический суверенитет и создать надежную основу для модернизации электросетевого комплекса».