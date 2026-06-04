СК возбудил уголовное дело после стрельбы по подростку на улице Шкапина

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в подростка из пневматического оружия. После произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел 3 июня 2026 года на улице Шкапина. Группа подростков в этот момент наносила граффити на фасад одного из жилых домов.

Позже из окна данного здания неизвестный выстрелил в сторону несовершеннолетних. В результате один из детей получил травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время следователи ищут стрелка и устанавливают дополнительные обстоятельства произошедшего инцидента.