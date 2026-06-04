Компания «КВС» удивила Петербург двойным архитектурным подвигом

Создается впечатление, что спокойная жизнь горожанам только снится, и выдала на ПМЭФ-2026 сразу два сюрприза. Речь идет о планах превратить бывшее СИЗО «Кресты» во что-то пригодное для жизни, а заодно застроить «Невскую мануфактуру» свежими квадратными метрами.

В компании сообщили, что подошли к проектам с осторожностью, пообещав совместить музеефикацию тюремного комплекса с какой-то новой застройкой. Что касается «Невской мануфактуры», то там, по задумке девелопера, вырастет многофункциональный жилой массив.

Особое восхищение вызывает скромность «КВС»: одновременно взяться за два исторических места, где каждый камень кричит о вечном, – это надо иметь поистине железные нервы. И железобетонную уверенность в себе.

Редакция издания «Газета.СПб» позволит себе тихо заметить, что работа с двумя такими сложными объектами требует не только отваги, но и огромных денег. Остается надеяться, что ресурсов у компании хватит.

Хотя фраза «будем надеяться» в применении к девелоперам звучит не всегда хорошо, в особенно, когда речь идет о значимых для города объектах, расположенных в историческом центре.

Петербург, лишившись подлинного исторического облика, рискует превратиться для туристов из желанной цели просто в очередной спальный район с дорогими билетами, а приезжие, как известно, кормят городскую казну куда исправнее, чем местные жители, созерцающие новостройки на месте бывших заводов и тюрем.