Налоговый вычет может помочь семьям сэкономить до 70 тысяч рублей в год

Россиянам рассказали о порядке получения стандартных налоговых вычетов на детей в 2026 году. Предельный годовой доход родителя для применения вычета составляет 450 тысяч рублей.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» рассказал о механизме получения стандартных налоговых вычетов на несовершеннолетних детей. По словам экономиста, такое право есть у каждого работающего гражданина.

Размер вычета для одного родителя зависит от очередности появления ребенка в семье. На первого ребенка сумма составляет 1,4 тысячи рублей. На второго родитель получает вычет в размере 2,8 тысячи рублей. На третьего и каждого последующего несовершеннолетнего он достигает 6 тысяч рублей.

Для единственного родителя все эти суммы удваиваются. Таким образом, он получит 2,8 тысячи, 5,6 тысячи и 12 тысяч рублей соответственно. Также Балынин пояснил, что право на вычет сохраняется до момента, пока доход работника не превысит 450 тысяч рублей с начала года.

Экономист привел расчет для семьи с пятью детьми. Каждый родитель ежемесячно выводит из-под налогообложения 22,2 тысячи рублей. При ставке налога на доходы физических лиц 13% экономия составляет 2,8 тысячи рублей в месяц на одного родителя. За год семья благодаря этому механизму может сэкономить на налогах 69,2 тысячи рублей.