Принц Гарри и Меган Маркл могут эксплуатировать детей ради кликбейта

На фоне пятого дня рождения принцессы Лилибет эксперты заметили изменение в подходе Меган Маркл и принца Гарри к публичности. Пара стала чаще делиться семейными фото в социальных сетях.

Меган Маркл опубликовала две новые фотографии дочери в одной из социальных сетей. Однако пользователи отмечают явное изменение позиции пары в отношении неприкосновенности частной жизни. В течение многих лет Гарри и Меган яростно оберегали семилетнего Арчи и Лилибет от внимания общественности, одновременно выступая за усиление защиты детей в Интернете.

Эксперт по королевской семье Дункан Ларкомб заявил, что некоторые пользователи назовут герцогиню лицемеркой, которая проповедует о неприкосновенности частной жизни, а затем использует детей как кликбейт. В беседе с The Mirror он отметил, что все публикации тщательно спланированы и направлены на продвижение самой Меган. По его словам, возникает вопрос, не приходится ли герцогине идти на жертвы из-за того, что у пары дела идут не очень хорошо.

Для принца Гарри этот вопрос может оказаться особенно болезненным. Он не раз рассказывал о давлении, которое испытывает человек, взрослеющий под вниманием публики. По предположению Ларкомба, герцог может испытывать противоречивые чувства по этому поводу.

Эксперт считает, что с годами популярность Лилибет будет только увеличиваться. Сейчас девочку осторожно, но активно продвигают в рамках семейного бренда.

Ларкомб привел в пример детей Уильяма и Кейт, которые стали мгновенно узнаваемыми. По его словам, однако У Сассексов есть возможность полностью сохранить личную жизнь своих детей в тайне.