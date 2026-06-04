До исчезнувшего бизнесмена Сергея Усольцева удалось дозвониться

Номер мобильного телефона пропавшего предпринимателя Сергея Усольцева остается активным. При звонке трубку снимают, но в ответ молчат.

Активность номера пропавшего бизнесмена

Исследователь Валентин Дегтерев обнаружил необычную активность мобильного номера Сергея Усольцева, который связан с банковскими счетами предпринимателя и государственными закупками. В беседе с aif.ru Дегтерев сообщил, что накануне он попытался дозвониться до бизнесмена.

Сначала телефон был в Сети. Дегтерев дозвонился, трубку сняли, но в ответ была тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. По словам исследователя, через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. У него возникло ощущение, что человек с того света управляет функциями номера.

Почему номер нельзя заблокировать

Дегтерев пояснил, что этот номер нельзя заблокировать, передать другому лицу или просто отключить. Он по-прежнему фигурирует в актуальных госконтрактах и на 26 апреля числился за Усольцевым. Кроме того, на этот номер зарегистрирована страница бизнесмена в социальной сети «ВКонтакте». По словам Дегтерева, сам телефон не выключен. Кто-то регулярно оплачивает его работу.

Исследователь выдвинул две версии. Либо сам Усольцев жив, либо его сим-карта находится в руках у тех, кто расправился с бизнесменом. Вряд ли телефоном пользуются сотрудники полиции или Следственного комитета.

Опровержение информации о сигнале телефона

В поисково-спасательном отряда «ЛизаАлерт» опровергли информацию о якобы обнаруженном сигнале телефона главы пропавшей семьи. Ранее пользователи в социальных сетях сообщали, что телефон Сергея Усольцева зафиксировали на территории села Ивановка в 30 километрах от места основных поисков.

Представитель отряда Серафима Чооду опровергла эту информацию. Она подчеркнула, что подобные данные не подтверждаются. Чооду заявила, что информация о проверке маршрута пропавшей семьи методом замера шагов, а также сведения о сигнале телефона не соответствуют действительности. Ранее информацию о работающих телефонах Усольцевых также опровергли в Следственном комитете.

Обстоятельства пропажи

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы пропали без вести в сентябре 2025 года вместе с пятилетней дочерью. Официальные поиски начались спустя несколько дней после исчезновения, когда Ирина Усольцева не вышла на работу.

Следователи обыскали автомобиль семьи и не нашли туристического снаряжения. На момент исчезновения члены семьи были одеты в лёгкую одежду. В тот же день двое туристов сообщили, что видели их на дороге в сторону гор.

Последний раз телефон Сергея Усольцева выходил в сеть вечером в день пропажи. Поиски семьи продолжаются в районе Кутурчинского Белогорья.