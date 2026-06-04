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На Васильевском острове появится новый троллейбусный парк

Никита Козлов
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о создании современного троллейбусного парка на Васильевском острове.

Документ о создании парка подписали вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и генеральный директор «Группы Мовиста» Алексей Зотов в год 90-летия петербургского троллейбуса.

Новое предприятие разместится на второй площадке ОСП «Трамвайный парк № 3». Площадка находится на Среднем проспекте Васильевского острова. Парк будет обслуживать 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Эту технику направят на четыре маршрута в центральных районах города.

Общая протяженность линий составит 62 километра. Инвестор также сохранит музейную функцию на части исторической территории парка. Благодаря такому решению транспортное наследие города на Неве соединят с технологиями будущего, пишет пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга. 

Новый проект соответствует концепции «Зеленый остров», которая направлена на развитие экологичного общественного транспорта и снижение вреда для городской среды. Замена дизельных автобусов на электрические уменьшает выбросы загрязняющих веществ и уровень шума в жилых кварталах. Для центральных районов Петербурга такое решение означает комфортную атмосферу и бережное отношение к исторической застройке.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин отметил, что в этом году исполняется 90 лет с момента появления первого троллейбуса в Ленинграде. По его словам, «Безрельсовый трамвай» остается быстрым, маневренным и экологичным видом транспорта. Также на территории Северной столицы реализуют программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга», которая направлена на повышение удобства общественного транспорта.

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