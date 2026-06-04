Актриса Хилькевич поделилась тремя правилами совмещения карьеры и личной жизни

Блогер и актриса Анна Хилькевич рассказала о трех правилах баланса между работой и личной жизнью. Звезда сериала «Универ» назвала осознанный подход, тайм-менеджмент и делегирование задач.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Хилькевич отметила, что семья является ресурсом, которым нужно наслаждаться. Актриса призналась, что ее жизнь выстроена по строгому графику. Однако блогер также привлекает помощников к повседневным задачам.

По словам знаменитости, рождение в семье публичного человека накладывает на ребенка определенную ответственность. Сама артистка старается взращивать в своих детях понимание этого факта, сообщает 360.ru.

Напомним, что Анна Хилькевич является российской актрисой театра и кино, телеведущей и блогером. Наибольшую известность ей принесла роль Маши Беловой в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 15 лет спустя». В личной жизни актриса замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара поженилась в 2015 году. Супруги воспитывают трех дочерей.