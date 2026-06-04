Автомобилистов Петербурга предупредили об исках за ДТП на трамвайных путях

В Петербурге начали наказывать водителей, чьи аварии парализуют движение трамваев и троллейбусов. СПб ГУП «Горэлектротранс» перешел в наступление и, судя по статистике, делает это весьма успешно. Автомобилистам города стоит быть бдительнее, если они не хотят повторить печальную судьбу своих московских коллег, где суммы компенсаций уже давно перестали казаться шуткой.

С начала 2026 года СПб ГУП «Горэлектротранс» направил 80 претензий из-за ДТП на трамвайных путях, в которых сам транспорт предприятия даже не участвовал. В 70 процентах случаев эти аварии привели к задержкам трамваев. Еще 150 претензий касались простоя по вине других участников движения. Кроме того, суды зарегистрировали 90 исков о взыскании убытков, причем предприятие имеет право предъявлять претензии за события, произошедшие аж за три года.

Ситуация выглядит почти анекдотично: автобусы и троллейбусы еще как-то могут объехать место аварии, а вот трамвай встает насмерть. И каждый такой простой бьет по карману перевозчика. В «Горэлектротрансе» объяснили, что при вынужденном простое предприятие недополучает доходы от продажи билетов. Размер компенсации варьируется от 5 до 100 тысяч рублей, а эксперты уточняют, что в среднем речь идет о 10-12 тысячах. Однако известны случаи взыскания и 30, и 60 тысяч.

Но настоящий ужас для автомобилистов кроется в московском опыте. Автоэксперт Дмитрий Попов пояснил «Деловому Петербург», что в столице суммы могут быть выше из-за более дорогого проезда и интенсивного пассажиропотока. В прошлом году Балашихинский суд взыскал с виновницы ДТП 330 тысяч рублей, а годом ранее Кузьминский – 209 тысяч.

Петербургские водители, припарковавшиеся у путей, теперь могут только молиться, чтобы их авария не обернулась ценой подержанной иномарки.