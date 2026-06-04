Максут Шадаев назвал число пострадавших от удаления «Макса» из App Store

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев прокомментировал удаление мессенджера «Макс» из магазина App Store.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Шадаев высказался об удалении мессенджера «Макс» из App Store. Министр сообщил, что компания Apple исключила приложение без каких-либо пояснений. В результате проблемы затронули десятки миллионов владельцев iPhone и iPad. По словам Шадаева, ежедневная аудитория мессенджера превышает 60 миллионов человек. Около трети пользователей работают на устройствах с операционной системой iOS.

Напомним, что вечером 3 июня «Макс» пропал из магазина приложений. Кроме того, перестали работать push-уведомления. В команде сервиса заявили, что выясняют причины у Apple и работают над возвращением в App Store.

Представители мессенджера направили запрос в американскую компанию. Конкретную причину удаления Apple публично не объяснила. Разработчики также пока не приводят подробностей.