Поезда-отели могут оставить Петербург без денег от туристов

В России открыли новую эру путешествий: с 1 марта вступили в силу правила, позволяющие железнодорожному перевозчику превращать обычные составы в отели на колесах. Теперь в таких поездах можно встретить вагон-душ, вагон-бар, вагон-ресторан и даже вагон с инфракрасной сауной. Правда, пока это чудо техники курсирует только в составе туристического поезда «Жемчужина Кавказа». Планы у РЖД грандиозные, но в будущем могут вставить палки в колеса Санкт-Петербургу.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников поделился прогнозом: в 2026 году число пассажиров туристских поездов достигнет 1,4 миллиона человек, а к 2030 году вырастет до 3 миллионов. Всего в этом году запланировано движение 76 турпоездов по 120 маршрутам в 52 регионах.

Стоит отметить, что на данный момент для Петербурга в этой радужной картине нашлось место разве что на обочине. Число поездок с отправлением из города на Неве ничтожно мало, а некоторые составы, например «В Карелию» или «Белые ночи», вообще обходят петербургские вокзалы стороной, хотя ничего не стоит компании РЖД включить город на Неве в список, куда поезда-отели смогут заходить.

Подчеркнем, туристические поезда-отели, которые позволяют путешественнику спать, есть и мыться прямо в пути, неожиданно бьют по экономике принимающих городов. Раньше человек приезжал в Петербург, тратил деньги на билеты и на гостиницу, а теперь все средства он отдаст компании РЖД. Город на Неве рискует остаться не только без налоговых отчислений от средств за проживание, но и без части туристического сбора, который путешественники платят при остановке в отелях.

Эта новая модель путешествий способна подорвать целые сегменты гостиничного бизнеса. Речь идет в первую очередь о малых гостиницах и посуточной аренде жилья. Именно они окажутся в зоне риска, если туристы предпочтут ночевать в комфортабельном поезде, а не в дешевой городской гостинице.

Парадокс ситуации в том, что власти продвигают железнодорожный туризм, не задумываясь, что городская казна от такого формата путешествий может получить одни убытки. Петербург, привыкший кормиться от приезжих, рискует остаться с красивыми вокзалами и пустыми кошельками.