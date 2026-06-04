Силуанов одобрил планы перенести пенсии «молчунов» в долгосрочные сбережения

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил планы перевести пенсионные накопления «молчунов» в долгосрочные сбережения. По его словам, такое решение позволит людям управлять своими деньгами.

В кулуарах ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов рассказал о возможном изменении судьбы средств «молчунов». Деньги, которые сейчас лежат в Социальном фонде и управляются ВЭБом, могли бы работать по-другому. Некоторые владельцы накоплений не подозревают об их существовании.

По словам Силуанова, власти хотят превратить эти средства в долгосрочные сбережения. Их можно будет наследовать или снимать в особых жизненных ситуациях. Для этого потребуется принять новый закон.

Накануне глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил создать объединенный пенсионный фонд с контрольным пакетом у государства. В обсуждении участвуют ВЭБ и ВТБ, а соответствующий законопроект уже разрабатывается правительством. Под управлением ВЭБа находятся средства больше 36 миллионов клиентов Социального фонда, включая «молчунов». Расширенный портфель госкорпорации оценивается в 2,9 триллиона рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил факт переговоров. По его словам, у ВЭБа нет сети для работы с пенсионерами, поэтому объединение было бы логичным шагом.