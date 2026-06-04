В Шушарах локализуют производство нового премиум-седана

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась презентация нового отечественного автомобильного бренда премиум-класса Senat. Производство флагманской модели седана локализовано в Шушарах.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил о презентации нового отечественного автомобильного бренда под названием Senat. Широкой публике впервые продемонстрировали флагманскую модель этой марки. Речь идет о седане Senat 900.

В мессенджере «Макс» вице-губернатор отметил, что производство автомобиля локализовано в Шушарах. По его словам, проект внесет вклад в развитие автомобильной промышленности и создаст новые возможности для экономики Петербурга.

Также вице-губернатор провел экскурсию по стенду Санкт-Петербурга для президента Республики Абхазия Бадры Гунба. Поляков лично ознакомил главу государства с ключевыми инвестиционными, инфраструктурными и технологическими проектами Северной столицы.

Напомним, что стенд Северной столицы на ПМЭФ-2026 отражает ключевые векторы развития города. В экспозицию вошли несколько тематических блоков. Один из них посвящен современным транспортным и инфраструктурным решениям. Отдельный раздел стенда демонстрирует достижения высокотехнологичной промышленности.